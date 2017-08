Jota Benz sobre ampay de Ivana Yturbe con Mario Irivarren: "Si pasa la noche en casa de su ex es porque..."

Los chicos realities, Ivana Yturbe y Mario Irivarren habrían pasado la noche juntos. En imágenes del programa "Amor, amor, amor" se observa que la modelo ingresó al departamento del integrante de Esto es Guerra y no salió hasta el día siguiente.



Al respecto, el muy cercano compañero de Ivana Yturbe, Jota Benz, sugirió que si la modelo habría pasado la noche con Mario Irivarren es porque aún algo queda. El integrante de Combate dio a entender que Yturbe e Irivarren habrían retomado su relación.



Ivana Yturbe indicó que no iba a hablar de las imágenes y que ella es una chica soltera. "Puedo hacer con mi vida y lo que quiero, de mi vida no voy a dar relleno", expresó la desafiante integrante de Combate.



La modelo ha indicado que no quiere hablar de su vida privada. Ivana Yturbe siente que su vida esta expuesta. "Eso es lo único malo de la tele, pero yo puedo seguir haciendo de mi vida lo que quiero", explica la integrante de Combate.

El ampay que emitió el pasado 21 de agosto el programa "Amor, amor, amor", donde se ve a Ivana Yturbe ingresando al departamento de su expareja Mario Irivarren sigue dando que hablar. Ambos no salieron del lugar hasta el día siguiente.



Amigos de la pareja afirman que Mario Irivarren e Ivana Yturbe se siguen queriendo. El integrante de Esto es Guerra ha decidido no hablar sobre el ampay ante cámaras, pero las imágenes hablan por sí solas.



Mario Irivarren e Ivana Yturbe empezaron su relación en 2014 cuando la modelo ingresó a Esto es Guerra. La pareja ha tenido idas y venidas, su último rompimiento se produjo en junio de este año.



La modelo hizo su ingreso al reality Combate y dejó en claro que estaba soltera. "Estoy soltera desde hace algún tiempito", dijo Ivana Yturbe sobre su relación con el integrante de Esto es Guerra, Mario Irivarren.