La noticia de que Juan Gabriel habría tenido una hija no reconocida se ha convertido en uno de los temas más picantes de la farándula mexicana estos días. Tras las declaraciones de Gabriela Aguilera, de 42 años, ahora se ha presentado el testimonio de su madre Doris.

La mujer de 63 años dio detalles a la revista TV Notas sobre cómo conoció a Juan Gabriel y cómo nació la relación en la que fue concebida Gabriela: “En Ciudad Juárez, en una visita que hice a este lugar donde nací; fue en un parque, él iba con un amigo que se llama Gerardo, y yo iba con otra amistad, entonces ellos ofrecieron darnos un aventón a la central de autobuses, pero no nos llevaron ahí, nos invitaron a dar la vuelta”.

"Nos fuimos a un departamento que supuestamente era de su amigo, pero después supe que era de Juan Gabriel, y ahí tuvimos relaciones sexuales. Me da pena decir que tuve sexo a la primera cita con un desconocido, pero de ahí nació mi única hija, Gabriela”, siguió narrando la mujer.

Doris también se refirió a la orientación sexual de Juan Gabriel y cómo esto no significó ningún obstáculo para consumar el acto sexual: “Noté que parecía homosexual, y se lo pregunté, pero él me dijo: ¿quieres que te demuestre lo contrario?, ¡y me lo demostró!, hablaba muy amanerado, pero era muy guapo”.



“Le mandé una carta informándole que estaba embarazada, a una dirección que me dio él de la CDMX, y me contestó como si le estuviera escribiendo a una fan, e ignoró la carta... Cuando nació, le mandé correspondencia, preguntándole que si iba a reconocerla, y él me contestó tres meses después, enviándome una carta notariada, en donde decía que la reconocería; ahí me puso sus datos para que la niña quedará registrada a su nombre”, finalizó Doris sobre su relación con Juan Gabriel.