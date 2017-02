Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez sorprenden hablando de matrimonio [VIDEO]

Juan Manuel Vargas abre su corazón y habla de su relación con Blanca Rodríguez. El futbolista de Universitario de Deportes habló de todo en una entrevista con el programa Día D y sorprenderá con sus declaraciones.

En el avance del video , Juan Manuel Vargas habla de lo maravillosa que es Blanca Rodríguez y que en su momento le pidió perdón por el error de haber mantenido una relación extramatrimonial con Tilsa Lozano.

"Me he ganado la lotería con una buena mujer y me ha apoyado en los buenos y malos momentos. Claro, me tocó en mi momento hablar con ella a cuatro paredes y supe pedir perdón", dijo Juan Manuel Vargas.

Pero eso no fue todo. El reportero preguntó por el matrimonio entre Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez y ambos dieron una respuesta que deja a todos con la boca abierta.

Reportero: "¿Me invitan al matrimonio?"

Blanca Rodríguez: Sí...

Juan Manuel Vargas: "Sí, pero sin grabar pues"

¿Qué?¿Matrimonio? Ahora sí se pone seria la cosa entre Blanca Rodríguez y Juan Manuel Vargas. ¿Será acaso que la pareja espera que su pequeño Vitto, el último en nacer, pueda llevar los anillos?

Aún no sabemos nada pero tendremos que esperar a que el informe completo de Día D salga este domingo a las 10:00 p.m. Juan Manuel Vargas también hablará de lo sucedido con los hinchas que irrumpieron en el entrenamiento de Universitario de Deportes.

