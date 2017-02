Juan Manuel Vargas ya tiene fecha de boda con Blanca Rodríguez [VIDEO]

Tras el escándalo que se desató por las declaraciones de Tilsa Lozano que confesó que mantuvo una relación clandestina con Juan Manuel Vargas por casi cuatro años, el jugador de Universitario de Deportes sostuvo hoy que "no vive de pasados" y que ha decidido casarse con Blanca Rodríguez, la madre de sus cinco hijos.



Juan Manuel Vargas indicó que "me saqué la lotería" con Blanca Rodríguez porque lo ha sabido apoyar en los buenos y malos momentos. Además que él decidió pedirle perdón por todo lo que tuvo que pasar cuando se desató el escándalo mediático de Tilsa Lozano.



"Para mí Blanca es una mujer número 1. Ha sabido ser inteligente...Me he sacado la lotería con una buena mujer...Uno tiene que reconocer cuando la ha 'cag...', a mí me tocó el momento de hablar mi verdad en cuatro paredes y pedir perdón", dijo Juan Manuel Vargas.



Sobre la fecha de su matrimonio, el 'Loco' Vargas indicó que la fecha tentativa es junio, para que coincida con las vacaciones de Europa, porque le gustaría que sus amigos con los que ha jugado los acompañen en ese día especial.



Blanca Rodríguez, en otro momento, indicó que la idea del matrimonio siempre estaba ahí, pero que "siempre estaba embarazada" y luego acordaban para que los niños estén más grandes.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.