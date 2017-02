Juan Manuel Vargas: Te sorprenderá saber a quién le dedicó su primer gol en Universitario [VIDEO]

Juan Manuel Vargas se mandó con una bombaza el día domingo 05 de febrero cuando Universitario de Deportes se enfrentó con el Sport Huancayo por el Torneo de Verano del Descentralizado 2017.

En el minuto 35 del primer tiempo, Juan Manuel Vargas anotó un golazo de tiro libre indirecto y dejó a todos con la boca abierta sin tiempo para dejarlos reaccionar.

En declaraciones a la prensa, Juan Manuel Vargas se mostró feliz tras reencontrarse con el arco contrario y manifestó que gritó el gol a todo pulmón y lo celebró con todos los hinchas.

Juan Manuel Vargas también se animó a compartir con la prensa a quién le dedicaba el primer gol que hacía con la camiseta de Universitario de Deportes.

"Es lindo. Después de mucho tiempo que no gritaba un gol. Esto se lo dedico a mi familia que está conmigo. Ahora a seguir trabajando con la misma humildad que lo he venido haciendo", dijo Juan Manuel Vargas.

La familia del Juan Manuel Vargas llegó hace dos semanas aproximadamente del extranjero para reencontrarse con el futbolista, quien fichó por Universitario de Deportes.

Desde su llegada se especula si es que Juan Manuel Vargas tendrá algún acercamiento con Tilsa Lozano. En entrevista con Trome, el 'Loco' no quiso ni mencionar a la 'Vengadora'.

Se especula que sigues en contacto con gente que fue parte de tu vida.

Lo que digan terceras personas, no me importa.



Hoy eres feliz, pero cometiste errores.

Todos se equivocan, soy el primero en reconocerlo y he pedido perdón.

