Juan Manuel Vargas demandará a 'Amor, amor, amor' [VIDEOS]

¡Se le viene la noche a 'Peluchín' y compañía. Juan Manuel Vargas anunció en el programa 'Día D' que demandará a 'Amor, amor, amor' por difundir unas fotografías en las que supuestamente se fue de campamento con algunos jugadore de la 'U' a pocos días de un partido por la Copa Libertadores.



"Hay un programa de espectáculos que sacó fotos antiguas mías antes que yo firme por la 'U', porque esas imágenes son del 2016 de Navidad. En ese tiempo yo estaba de vacaciones y podía hacer lo que yo quiera", explicó molesto Juan Manuel Vargas.



Agregó que "ese programa de espectáculos ('Amor, amor, amor') comienza a especular y a decir que a días del partido estuve en juerga. Eso ya aburre. Yo tengo 33 años y no estoy para huevadas. Yo he tenido comportamientos buenos y malos, pero eso ya quedó en el pasado. Ahora que vengo de afuera, que quiero recuperar mi nivel y dar lo mejor de mí en la 'U', salen a decir cosas sin averiguar y sin sentido solamente para hablar ya su cartita notarial les llegará, mis abogados están que se encargan de eso".



Juan Manuel Vargas recalcó que no está dispuesto dejar pasar por alto este tió de insinuaciones.

"Yo he aguantado muchas cosas anteriormente que se especulaban y decían y jamás dije nada. Mi familia está tranquila y que se especule de esa forma ya molesta. Yo solo he venido a jugar y a hacer mi vida familiar de la mejor manera", advirtió el 'Loco' que ahora está más cuerdo que nunca.



Estas fotografías de Juan Manuel Vargas salieron a la luz luego del incidente que tuvo con la Trinchera Norte en el estadio Monumental tras la derrota ante Alianza Lima y la eliminación de la Copa Libertadores.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.