Juan Manuel Vargas reacciona de la peor forma cuando escucha el nombre de Tilsa Lozano y hace esto [VIDEO]

Aunque para ellos el tema está más que cerrado, Juan Manuel Vargas y Tilsa Lozano siempre serán relacionados tras su tórrido romance hace unos años. Pero la reacción al escuchar el nombre del otro, nunca se puede controlar.

Este fue el caso de Juan Manuel Vargas. Durante su presentación en un evento en el Callao, el público le gritaba el nombre de Tilsa Lozano. El futbolista de Universitario de Deportes hizo oídos sordos y continuó firmando las camisetas de sus seguidores.

Sin embargo, Juan Manuel Vargas no soportó las preguntas de la prensa sobre Tilsa Lozano y reaccionó de la peor forma pidiendo al encargado de su seguridad que lo sacara de ahí por las interrogantes que le hacían.

Así se puso 'Loco' Vargas al escuchar el nombre de Tilsa Lozano

"Oe sácame a estos hue... que están preguntando huev...", dijo Juan Manuel Vargas al tratar de evadir a la prensa. Pero no solo eso. Cuando uno de los reporteros se acercó con su micrófono, el 'Loco' le tiró un hombrazo para evadirlo.

Tilsa Lozano estuvo en el programa 'El Reventonazo de la Chola' en donde fue sorprendida por su pareja Miguel Hidalgo, quien declaró su amor por la 'Vengadora'.

Además, manifestó que no le importa que lo fastidien con Juan Manuel Vargas porque él es el presente y futuro de Tilsa Lozano. Además, no descartó el matrimonio con la 'Vengadora' pero la ceremonia no tendrá ni una cámara de televisión.

Tilsa Lozano en El Reventonazo de la Chola

