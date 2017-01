Juan Manuel Vargas y Tilsa Lozano: El meme que ha desatado la 'locura' en redes sociales [FOTO]

Después de mucho suspenso, Juan Manuel Vargas firmó por Universitario de Deportes para convertirse en el gran refuerzo del equipo que afrontará el torneo Descentralizado y la Copa Libertadores este 2017.

Esta noticia ha causado gran revuelo pues Juan Manuel Vargas se encontraba alejado de las canchas hace casi ocho meses. El 'Loco' vuelve a Universitario de Deportes después de doce años. La última vez que vistió la camiseta de la fue en el 2004.

Sin embargo, el nombre de Juan Manuel Vargas no estuvo alejado de los titulares de la farándula después que Tilsa Lozano se sentara en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' para contar que ella había tenido un largo romance con el 'Loco' mientras estaba casado con Blanca Rodríguez.

Tilsa Lozano se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad en donde contó a nivel nacional haber mantenido una relación con Juan Manuel Vargas. Por las respuestas tan extensas que dio, la edición tuvo que partirse en dos programas, liderando el rating ambos sábados. Tilsa Lozano se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad.

Desde entonces, Tilsa Lozano ha tenido que soportar toda clase de preguntas por parte de la prensa referidas a Juan Manuel Vargas. Incluso cuando se rumoreaba su pase a Universitario de Deportes, la Vengadora fue consultada durante una conferencia de prensa.

Tilsa Lozano consideró que es triste que Juan Manuel Vargas regrese sin pena ni gloria a Universitario de Deportes luego de haber conseguido lucir su talento en la primera división de la Liga española.

"No sé, muy triste, prefiero no opinar. ¿Por qué me preguntan eso?", dijo Tilsa Lozano en conferencia de prensa para sorpresa de muchos.

Juan Manuel Vargas Juan Manuel Vargas

Sin embargo, aunque Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas quieran dejar atrás su pasado, sus seguidores siempre recordarán el gran affaire que mantuvieron por tanto tiempo. Así, se viralizó este meme tras la noticia del pase del 'Loco' Vargas.

Tilsa Lozano y el meme de la U Tilsa Lozano y el meme de la U

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.