Juanes y la tragedia familiar que vive desde hace 24 años

Juanes es conocido internacionalmente por sus letras de amor y esperanza. Sin embargo, pocos saben que el cantante colombiano tiene una dolorosa pena de la que nunca había querido hablar hasta hace unos días.



No pierde las esperanzas. Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido como Juanes, reveló esta semana el difícil momento que vive su familia desde hace 24 años.



En una entrevista con el diario chileno El Mercurio, el cantante de 44 años contó que todos los días llama a su madre Alicia Vásquez para conocer la evolución de su hermana Luz Cecilia.



Y es que Luz Cecilia lleva 24 años en coma. "Ella [Luz Cecilia] tuvo un embarazo que se le complicó y desde ese día está en coma. En esa época yo estaba en Medellín con mi grupo de metal, todavía no me había ido para los Estados Unidos. Y, uf, eso ha sido lo más duro, lo más duro que nos ha tocado como familia. Es indescriptible", narró el intérprete de 'A Dios le pido'.



Esa es la razón por la que Juanes se comunica religiosamente todos los días con su madre de 87 años. "Todos los días de mi vida llamo a mi casa por la mañana. No importa dónde esté: 'Madre, ¿cómo estás?', le digo. Y ella siempre me va diciendo: 'Ay, mijo, está lloviendo mucho' o 'Hace mucho calor' o 'Están todos bien en casa'", contó el colombiano.