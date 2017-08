¡Julian Gil está en Perú! Y se queda por esta razón [VIDEO]

Julián Gil se encuentra en Lima y viene para quedarse. "Feliz de estar de regreso en la patria de la abuela ❤️", escribió el actor en su cuenta de Instagram el día de ayer. En la foto, posó junto a parte del elenco de la película "Locos de amor 2". Además, en la descripción de la imagen explicó la razón de su visita. "Con parte del equipo de un hermoso proyecto #locosdeamor #locosdeamor2", expresó.

Los comentarios de los fanáticos de Julián Gil no se hicieron esperar. Mensajes como, "Mi bello Bienvenido al Perú", "Que lindo, ya quiero verte en esa movie. Disfruta mi bello Perú ❤️❤️" y "Bienvenido a mi Perú, disfruta tu estadia y sobre todo de nuestra gastronomia, es lo mejor que tenemos", llenaron su cuenta de Instagram.

Sin embargo, también se vieron los comentarios que le reclamaban por la disputa legal que Julián Gil lleva con su ex pareja, Marjorie de Sousa. Ellos vienen peleando por la custodia y pensión de su hijo, Matías Gergorio.

Julián Gil se vio envuelto en el escándalo hace unos días por esta razón. El actor y su ex pareja han solicitado que se realice una prueba de paternidad para asegurarse que el pequeño sea fruto de su relación.

La abogada de Marjorie de Sousa ha afirmado que lo que el argentino quiere es reducir la pensión que el juez dictó. "Lo que más pelea creo que es le dinero, pues al niño lo podría ver. Si lo quisiera ver, lo ves en donde sea", expresó la abogada para la revista People.

Por su lado, Julián Gil se ha mostrado seguro de su paternidad y no quiere seguir participando en escándalos. "Estoy sorprendido por esta decisión (prueba de ADN). En su momento podré hablar con ustedes. Por ahora les puedo asegurar que en mi corazón no existe ni la más mínima duda de que Matías es mi hijo y estoy dispuesto a hacerme la prueba cuando se me solicite. Saludos y bendiciones", escribió en su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que Julián Gil se encuentra aumentando proyectos en tu carrera, para darle lo mejor a su familia. Gracias a eso, ahora lo tenemos en Perú y por la foto con el elenco podemos deducir que no será por poco tiempo.

Julián Gil ya está visitando los lugares favoritos de nuestra capital. Así lo confirmó la historia de su cuenta de Instagram, en dónde subió un video de su visita al centro comercial miraflorino, Larcomar.