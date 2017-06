Julián Gil y Marjorie de Sousa vivieron alguna vez un idilio de amor insuperable. No obstante, hoy es todo lo contrario. Mientras el problema legal no acaba entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por la manutención de su hijo Matías Gregorio, el actor fue cuestionado sobre su romance con la actriz venezolana.



La comidilla de la farándula mexicana, eso es la "novela" protagonizada por Marjorie de Sousa y Julián Gil. El argentino respondió sin titubeos sobre si se arrepentía de haberse enamorado de Marjorie. “De nada, no me arrepiento de nada. Al contrario, cómo me voy a arrepentir”, dijo en entrevista para el programa Hoy.



Cabe recordar que a pocos meses de darse otra oportunidad en el amor y convertirse en padres, Julián Gil y Marjorie de Sousa rompieron de tajo su relación. Hoy, el panorama es totalmente opuesto y se enfrentan en una dura batalla legal por los derechos del bebé que tienen en común. Marjorie de Sousa salió en la portada de una revista con su hijo hace poco, por cierto.

Marjorie de Sousa y Julian Gil Marjorie de Sousa y Julian Gil, cuando todo era felicidad.



Julián Gil, que pasó el Día del Padre sin su hijo, confesó que hasta el momento no ha podido llegar a un acuerdo con los abogados de Marjorie de Sousa pues continúa la petición de la actriz sobre recibir 200 mil pesos de pensión alimenticia.



Al respecto de la salud del menor, Julián Gil, a quien Marjorie de Sousa acusó de drogadicto y violento, confía en que se encuentre bien, pues no ha recibido ningún aviso de una situación de peligro con los reflujos que padece Matías.