Julián Gil responde así a los que lo atacaron por defender a venezolanos

El actor Julián Gil utilizó su cuenta de Instagram para responder los ataques que ha recibido en redes sociales luego de que diera su punto de vista de la terrible situación que viven los venezolanos.



Julián Gil recibió críticas sobre todo por su nacionalidad, pues algunos de sus seguidores desconocían que el actor argentino residió en Venezuela cuando era un adolescente.



“El otro día alguien en un post sobre la situación de Venezuela me opinó (seguro fue un chavista) que no era quien para decir ni opinar nada... Que no tenía ningún vínculo con el país y bueno me di el gusto de NO responderle”, expresó Julián Gil en su publicación.



“Pero en estos días apareció esto en una de esas cajas familiares y es mi #tbt Mi cédula Venezolana donde orgullosamente viví 6 años importantísimos de mi vida desde los 9 a los 15 años donde tengo hermosos recuerdos y aprendí a querer al país...”, agregó Julián Gil.

De esta forma, Julián Gil quiso dejar en claro que opina de la situación de Venezuela porque la conoce de primera mano, de alguna forma. En redes sociales, el actor comparte imágenes de eventos de apoyo a Venezuela en los que participa.



Agencia México