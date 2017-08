Juliana Oxenford: El fulminante tuit de la periodista tras declaraciones de su papá y su hermana [VIDEO]

La entrevista que dio Juliana Oxenford a Trome.pe sigue dando que hablar. Todo parece indicar que la periodista no se retracta de las declaraciones que hizo acerca de la relación con su padre, el actor Marcelo Oxenford.



La periodista utilizó su Twitter para escribir una fulminante frase tras la respuesta del actor Marcelo Oxenford y de su hermana, la actriz Lucía Oxenford. "Cada vez que me pregunten algo responderé con la claridad que me caracteriza. Soy de las que viven de su trabajo, no necesito de escándalos", escribió Juliana Oxenford en Twitter.



El sábado 12 de agosto, Juliana Oxenford fue entrevistada por un periodista del diario Trome. En este intercambio de palabras, la periodista reveló que su padre la dejó y que tiene una relación espantosa con él.



Cada vez que me pregunten algo responderé con la claridad que me caracteriza. Soy de las que viven de su trabajo, no necesito de escándalos. — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 15 de agosto de 2017

La respuesta de Marcelo Oxenford no se hizo esperar. “Lo que me indigna es que mi hija diga que la abandoné. Jamás la abandoné ¡Nunca! Si bien no la ayudé con plata, porque ella trabajaba, la apoyé mucho con afecto. Cuando ella me necesitó, y se sintió mal, yo estuve a su lado", dijo el actor a Trome. pe.



Marcelo Oxenford se refirió al carácter de Juliana Oxenford. "Está peleada con el mundo. A mí me mata (con sus declaraciones). Cuando falleció ese extraordinario muchacho, Álvaro Ugaz, ¿quién fue el primero en ir a verla? Yo. Cuando el otro chico la dejó, ¿quién fue a visitarla? Yo. Nunca abandoné a mi hija”, indicó el actor bastante afectado.



La hermana de Juliana Oxenford, Lucía Oxenford también habló sobre el tema e indicó que prefería arreglar los problemas familiares en casa. "Nunca vi la necesidad de hablar mal de mi familia en medios públicos, me parece algo totalmente innecesario. Yo nunca hablo de la relación que tengo con ella, así sea mala o buena. A las finales es mi familia y le deseo lo mejor, tanto para ella como para mi sobrina", respondió la actriz a Trome.pe