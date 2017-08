Juliana Oxenford acusa a su papá Marcelo de abandono y él le responde así [VIDEO y FOTOS] 

Juliana Oxenford acusó a su padre Marcelo Oxenford de abandonarla cuando era pequeña. En una entrevista al diario Trome.pe, la periodista indicó que tiene un sentimiento de abandono muy arraigado debido a la ausencia de su padre. "Me dejó mi padre", indicó la conductora de 90 Central.



La periodista también dijo que su relación con Marcelo Oxenford es espantosa. Esta no es la primera vez que Juliana Oxenford se expresa así de su padre, en otras entrevistas a medios locales lo acusó de dejarla cuando tenía seis años.



Al respecto, el actor Marcelo Oxenford aseguró que Juliana Oxenford miente cuando dice que la abandonó. “Lo que me indigna es que mi hija diga que la abandoné. Jamás la abandoné ¡Nunca! Si bien no la ayudé con plata, porque ella trabajaba, la apoyé mucho con afecto. Cuando ella me necesitó, y se sintió mal, yo estuve a su lado", dijo el actor a Trome. pe



Marcelo Oxenford se refirió al carácter de Juliana Oxenford. "Está peleada con el mundo. A mí me mata (con sus declaraciones). Cuando falleció ese extraordinario muchacho, Álvaro Ugaz, ¿quién fue el primero en ir a verla? Yo. Cuando el otro chico la dejó, ¿quién fue a visitarla? Yo. Nunca abandoné a mi hija”, indicó el actor bastante afectado.



Marcelo Oxenford afirma que quiere hacer las pases con su hija porque la quiere. “Sí quisiera hacer las paces con ella, pero no puedo hacerlo con una persona que me trata como un monstruo. Lo que sí me gustaría decirle es que la quiero”, expresó el actor.

