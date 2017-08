Juliana Oxenford: Las fotos que demostrarían que sí tuvo buena relación con su papá y su hermana [VIDEO]

"Mi papá me dejó, tengo un sentimiento muy arraigado de abandono, nuestra relación es espantosa", fue la respuesta de Juliana Oxenford a Trome.pe el sábado 12 de agosto, pero ¿siempre fue asi? Este diario accedió a fotos y videos donde la periodista se luce feliz al lado de su padre, el actor Marcelo Oxenford; y su hermana, la actriz Lucía Oxenford.



Juliana Oxenford es hija de la periodista argentina Liliana Tuja y el actor Marcelo Oxenford, es la última de cuatro hermanos. La periodista contó en 2008 a radio Capital que sus papás se separaron cuando ella tenía seis años y que sufrió mucho por la ausencia paterna.



Fuentes de Trome.pe informan que la separación fue cuando Juliana Oxenford tenía 12 años y no 6. "A los seis años, Juliana recién llegó a Perú", indican. A su vez, el actor Marcelo Oxenford negó rotundamente el abandono e indicó que la periodista mentía.

Juliana Oxenford en una reunión familiar junto a su papá

Juliana Oxenford no se retracta de sus declaraciones y afirma que sólo fue honesta. "Yo respondo de la única manera que sé, con la verdad. Irme de boca es responder con honestidad una entrevista. Quédate tú con tu doble discurso, no es mi estilo", respondió la periodista a sus críticos en Twitter.



La conductora de 90 Central se encuentra mortificada sobre este tema y ha dicho que no volverá a mencionarlo por respeto a su familia. "Yo sólo fui honesta con mis respuestas en la entrevista que les di y se involucraron terceras personas", declaró Juliana Oxenford a Trome.pe



El actor Marcelo Oxenford sigue muy afectado por estas declaraciones. “Sí quisiera hacer las paces con ella, pero no puedo hacerlo con una persona que me trata como un monstruo. Lo que sí me gustaría decirle es que la quiero”, dijo al diario Trome.pe