Juliana Oxenford: ¿todas sus parejas le fueron infiel? [VIDEO y FOTOS]

Tome asiento, guarde silencio, lea, no la interrumpa y pida un café para disfrutar una conversación sin filtros o como diría Andrés Calamaro: ‘Un diálogo con honestidad brutal’. Juliana Oxenford, conductora de ‘90 central’, muestra ese interior que la ha convertido en una mujer que polariza opiniones. Querida, cuestionada, pero siempre directa.



¿Alguna vez sacaste la vuelta?

Nunca.



Full lealtad.

Soy tan extremadamente honesta que peco de cojuda.



¿Eres recontradura para el amor?

Me hago, pero soy una huev...



¿Cariñosita?

Bien dulce, democrática.



No te imagino.

Soy una garrapata, todo el tiempo pegada y dando besitos.



Entonces te entregas en cuerpo y alma.

Me da miedo dar todo porque he sufrido mucho.



Lo bueno es tu sinceridad.

Cuento todo, si me escriben por teléfono, aviso: este pata me está ‘gileando’.



A alguno le dijiste en su cara: ‘ya no te quiero’.

Sí.



¿Te engañaron?

Todos deben haberme ‘cuerneado’, todos lo hacen.



Si te interesa un tipo, ¿esperas que se mande o tomas la iniciativa?

Nunca lo hice, soy una ‘lorna’.



¿Conociste un chico en la discoteca, se gustaron y se fueron al hotel?

Jamás.



¿Usas ropa sugestiva para la intimidad?

Conmigo nada de babydoll...



¿Entonces?

Polo de Hiraoka, esos que se dan en conferencia de prensa.



¿Por qué?

La sensualidad pasa por otra cosa. Paramos en un grifo de la carretera y allí vamos con todo. Marca más, ja, ja.



¿Te sientes mamacita?

Soy interesante.



¿Qué te atrae de un varón?

No lo sé, solo que sean inteligentes.



¿Mayores?

Nunca estuve con un viejo. Álvaro (Ugaz) me llevaba 11 años, pero no era mucho.



¿Otro que descartes?

Tampoco los ‘pendejitos’, sino que lea y tenga historias de vida, que veas una película y luego te quedes tres horas tomando un café y conversando de la serie.



¿Que baile bien?

No, me roba el show.



¿O sea?

Que lo haga mal para enseñarle.



¿Dócil?

Me encanta que me pongan en mi sitio.



¿Y que hable menos que tú?

La gente habla poco.



¿Si congenia con tu hija?

María no se encariña con nadie.



¿En serio?

Siempre me dice: ‘Te vas a casar conmigo, tú de vestido rojo y yo de morado’.



No te siento muy entusiasmada con el tema de volver a enamorarte.

No me imagino viviendo con un novio.



¿Por qué?

No siento necesidad ni ganas.



¿Ya sabes reconocer a un ‘tramposo’?

Te ‘revienta’ muchos ‘cuetes’, se vuelve adulón, sabe que la está cag...



¿Algo más?

Se preocupa mucho por bajar de peso.



Un tip más, por favor.

Se le da por ir al teatro y a la danza acrobática. Es que seguro conoció a alguien de esos gustos.



¿Sueñas con más hijos?

Me hubiera encantado tener 5.



¿Cuánto tiempo sin pareja?

Tres años y diez meses.



¿Pero lo intentaste?

Salí con un chico unas 10 veces y le decía: ‘Extraño a mi hija’.



Un día va a crecer tu pequeña.

Tengo un sentimiento muy arraigado de abandono. Me dejó mi padre, se murió mi novio y me separé del papá de mi niña. Es una de las razones por las que temo que mi hija crezca y se vaya.



¿Hay un antes y un después desde que te convertiste en madre?

Pasé a convertirme en la actriz secundaria de mi propia película y me agrada.



¿Te comunicas con tu padre Marcelo?

La relación es espantosa.



¿Sentimental?

Sensible.



¿Vas al karaoke?

Sí y canto: ‘Ya te olvidé’, con mímicas y todo lo demás.



Charlemos de periodismo, ¿qué te produce rechazo?

Unos que trabajaron para otros políticos y ahora son críticos de la realidad nacional.



¿Una aventura peligrosa en la profesión?

Me secuestraron en la cárcel de Chiclayo.



¿Qué sucedió?

Me metí con peluca y una camarita a entrevistar a un testigo de un caso de narcotráfico.



¿Entraste?

Me descubrieron, me dejaron en sostén y calzón 3 horas.



¿Te tocaron?

Les advertí que si me manoseaban o violaban, se jodían.



¿Una más?

En ‘Lurigancho’, entré al pabellón de los enfermos con sida. Uno de ellos me puso una aguja en el cuello, con sangre infectada y amenazó pincharme.



¿Cómo reaccionaste?

Me oriné, le pedí que se tranquilizara, pero entraron otros ‘choros’ que conocía y lo calmaron.



¿Un lugar donde jamás irías?

A caminar por el boulevard de Asia, donde no permiten que caminen las personas que nos ayudan en la casa.

Juliana Oxenford sorprendida por ¡Qué tal sorpresa!

¿Te pagó la revista Soho para hacer esas fotos audaces?

Me parece asqueroso cobrar por una nota.



¿Lo hiciste de puro capricho?

Me dio la locura.



¿Cuál es la próxima?

Salir en ‘Las Malcriadas’ ja, ja.



¿Lees Trome?

Todos los días.



Entonces, ¿lo mejor que debe tener un comunicador?

Credibilidad, así no les caiga bien tu forma de ser.



Gracias por esta entrevista, porque contaste tu historia.

Como siempre, gracias porque hemos charlado como debe ser.



(Fernando 'Vocha' Dávila)