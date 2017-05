Juliana Oxenford fue sorprendida en pleno noticiero en vivo por amor platónico de su infancia [VIDEO]

Juliana Oxenford nunca esperó recibir tremenda sorpresa en el noticiero 90 Central. Maricarmen Marín y Sergio Galliani, conductores de ¡Qué tal sorpresa! decidieron darle el mejor regalo del Día de la Madre reuniéndola con el amor platónico de su infancia.

Todo sucedió mientras se grababa el programa ¡Qué tal sorpresa! y decidieron hacer una interrupción al finalizar el noticiero 90 Central para sorprender a Juliana Oxenford. La periodista no sabía lo que estaba pasando cuando vio a Maricarmen Marín y Sergio Galliani en su pantalla.

"Por el Día de la Madre nosotros te queríamos dar un regalito y por eso está allá en tu estudio para que tú le des ese abrazo... ¡Mauri de Magneto!", exclamó Maricamen Marín

Juliana Oxenford sorprendida por ¡Qué tal sorpresa!

Juliana Oxenford no podía creer lo que estaba pasando. La conductora de 90 Central dijo que ella estaba enamorada de Mauri de Magneto desde que tenía 12 años y se moría por él.

"Yo me moría por este hombre. Tenía 12 años y forraba todos mis cuadernos del colegio con tus fotos, todas las revistas mexicanas que pudiesen existir. Te fui a ver un día al hotel, mi mamá se enteró y me quería matar porque era muy chica, y mi hermana logró ir a verte a un programa que se llamaba Triki Trak y yo me puse tan celosa que pensé que eras el novio de mi hermana", dijo Juliana Oxenford visiblemente emocionada.

Maricarmen Marín le pidió a Mauri cantarle una canción a Juliana Oxenford y la conductora de 90 Central no pudo evitar sonrojarse y ocultar su rostro de la cámara. La periodista repitió en más de una ocasión que le encantaba la presencia del cantante de Magneto en el set.

