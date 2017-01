Julieta Rodríguez está en Argentina luego que Extranjería la expulsara del país por haber encontrado información inexacta sobre su domicilio en el Perú. La modelo se encuentra con su familia mientras que su representante y su abogado realizan todos los trámites para traerla de regreso.

Según contó Raúl Verano, abogado de Julieta Rodríguez, la modelo regresaría a nuestro país antes de lo pensado: aproximadamente en 45 días. En entrevista con 'Espectáculos', el hombre de leyes contó que se viene realizando todo lo necesario para regularizar los papeles de la argentina.

Sin embargo, durante el enlace en vivo con el programa conducido por Jazmín Pinedo, el abogado contó que espera que pase el tiempo para que Julieta Rodríguez regrese y todo lo originado por la difusión 'irresponsable' de su audio la deje en paz.

"El tiempo que se demore en regularizar su condición migratoria va a ser suficiente como para que este fuego que se había levantado en base a un manejo irresponsable de la prensa por un audio.. Que es un hecho lamentable", dijo el abogado de Julieta Rodríguez.

Con esta simple frase, el abogado no pensó en despertar la furia de Jazmín Pinedo, quien no se calló y decidió responderle con todo al defensor de Julieta Rodríguez.

"Ahí sí estamos patinando. ¿Sabe por qué? Porque ese audio salió de aquí, de 'Espectáculos' y no hay nada de irresponsable. Lo único irresponsable es que esa chica tenga una enfermedad y se ponga a tomar alcohol y lo mezcle con pastillas y termine hablando boludez y media y no le funcione una neurona y tenga que terminar expresándose así de todo un país que le abrió las puertas y le dio trabajo", arremetió casi sin respirar Jazmín Pinedo.

Pero no todo quedó ahí. El abogado de Julieta Rodríguez manifestó que haber difundido un audio que se dio en una conversación privada fue manipular 'irresponsablemente' la información.

Abogado de Julieta Rodríguez: "Sin embargo es una conversación privada"

Jazmín Pinedo: No es una conversación privada, era un grupo de Whatsapp donde habían 20 personas.

Abogado de Julieta Rodríguez: "Eso es privado".

Jazmín Pinedo: ¡Eso no es privado. Son 20 personas. Eso cualquiera lo pudo difundir!

Abogado de Julieta Rodríguez: "Cualquiera lo difunde de manera responsable"

Jazmín Pinedo: ¡El punto acá no es si es privado o no. Es si usted piensa como peruano si está bien todo lo que ella dijo y cómo se expresó como peruano!

