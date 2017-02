Julieta Rodríguez dedica saludo de San Valentín a quien menos esperabas [VIDEO y FOTOS] 

La modelo Julieta Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para mandar un saludo de San Valentín a quien menos esperarías, su club de fans ¿La argentina tiene fans? Sí y no solo uno, son como once clubs a los que etiqueta Julieta, cada uno compuesto por más de 100 personas.



Parece que el audio racista no melló la relación de los fans de Julieta Rodríguez con la argentina. Por el contrario, todo parece indicar que se volvieron legión. El Tío Trome está envidioso porque no tiene tantos seguidores.



"Feliz día de amor y la amistad a ellos. GRACIAS POR AMARME SIEMPRE Y POR DEMOSTRÁRMELO. Son y serán siempre mi motor para seguir adelante", escribe Julieta Rodríguez en su Instagram.



La argentina publicó esta imagen en Instagram. La argentina publicó esta imagen en Instagram.

La publicación de Instagram de Julieta Rodríguez saludando a sus fans por San Valentín alcanzó los 1.000 me gusta. Muchos de sus seguidores le piden que regrese.



Julieta Rodríguez fue trasladada la noche del viernes 6 de enero al aeropuerto Jorge Chávez para tomar un vuelo con rumbo a su natal Argentina. Las autoridades decidieron que la argentina debía ser expulsada de nuestro país.



Julieta Rodríguez, quien estuvo este último mes en medio del la polémica por los audios en los que se la oía lanzando insultos contra peruanos, llegó al primer terminal aéreo acompañada de una amiga y personal de Extranjería de la Policía Nacional.