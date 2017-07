Julieta Rodríguez celebra que su totó esté cada vez más grande [FOTOS]

Julieta Rodríguez ya había llamado la atención de muchos al compartir una fotografía de su totó en redes sociales. La argentina solo lució su ropa interior para mostrar cómo estaba su derrier. Y vaya que dejó a muchos con la boca abierta.

Más de los 480 mil seguidores de Julieta Rodríguez sonrieron con esta fotografía de la argentina. La rubia participó recientemente en la última temporada de Combate en su país natal. La gaucha regresó a su tierra tras ser expulsada del Perú al descubrirse que sus papeles fueron falsificados para trabajar en el país.

Ahora, Julieta Rodríguez muestra cómo su totó ha cambiado desde el inicio del año. La argentina compartió dos fotografías de su derrier y señaló que ahora está más grande ¡y ella está feliz por eso!

"Hola amig@s como están! Aquí les dejo una fotito de principio de año: Así lucía mi cuerpo y mi poto. En verdad no puedo creer el gran cambio que he hecho solamente con entrenamiento y una buena dieta, parece otro en verdad. Pronto les subiré fotos nuevas y ustedes mismos podrán comprobarlo! Pero junto a esta subo una foto casera que me tomé. Muchas gracias por seguirme los quiero mucho", escribió en su cuenta Instagram Julieta Rodríguez.

Julieta Rodríguez: El antes y después de su totó

Las puertas del Perú para Julieta Rodríguez están completamente cerradas. El abogado de la argentina había interpuesto un hábeas corpus para que la rubia pueda regresar a nuestro país. Sin embargo, un juez declaró infundado el pedido.

"El señor juez a cargo del cuadragésimo cuarto juzgado penal de Lima, ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial, FALLA DECLARANDO INFUNDADA, la demanda constitucional del Hábeas Corpus presentada por Raúl Francisco Verano Vásquez, a favor de la ciudadana argentina Julieta Ayelen Rodríguez Calvo", se lee en el documento de Amor Amor Amor.

Julieta Rodríguez no puede regresar al Perú

