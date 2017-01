Julieta Rodríguez se divierte en lujoso yate y se olvida de peruanos [VIDEO y FOTOS]

Julieta Rodríguez continúa en Argentina, esta vez después de mucho tiempo decidió publicar una foto para sus seguidores. En la imagen publicada en Instagram se le observa en bikini disfrutando de la vista desde un yate.



La fotografía publicada en la cuenta de Instagram de Julieta Rodríguez tiene más de 10. 787 me gusta y viene siendo viralizada entre detractores y seguidores de la argentina, los últimos le piden que vuelva.



Julieta Rodríguez afirma que desde el yate en que se encuentra mira al futuro. Los detractores de la argentina le dicen que su futuro está en su país y no en Perú.

En la imagen se observa a Julieta Rodríguez con un bikini rosado que resalta su trabajada figura, muchos de sus seguidores afirman que la modelo es una de las más bellas del mundo.

Juieta Rodríguez se encuentra en Argentina desde enero de 2017, mes en que la deportaron por problemas migratorios en medio del escándalo racista que sepultó su carrera.



La argentina Julieta Rodríguez no responde a los críticos, quienes la insultan por los mensajes racistas que dijo contra los peruanos.