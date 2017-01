Julieta Rodríguez fue expulsada por presentar información falsa para obtener residencia [VIDEO]

Muchas personas mostraron su ira y enojo contra Julieta Rodríguez por los comentarios que ella hizo en un polémico audio. Esto le costó muchas críticas en las redes sociales, donde no pocos pidieron su expulsión inmediata de nuestro país.



Ahora que esto se dio, muchos se preguntan el motivo real de la expulsión. Pues, Migraciones indicó que la salida de Julieta Rodríguez de Perú obedece a que contravino la Ley de Extranjería al presentar información falsa.



Esta fue la conclusión a la que llegaron los agentes de la División de Extranjería de la Policía Nacional, quienes vieron que Julieta Rodríguez no tenía todo en regla. Con esto, el destino de la rubia ya estaba determinado y su salida era cuestión de tiempo.



Pero ello no es todo ya que Julieta Rodríguez está ahora impedida de ingresar a Perú, algo que parece cumplir lo solicitado por miles de usuarios en las redes sociales. El vuelo de la gaucha, quien volverá a Buenos Aires, estuvo programado para poco después de las 10 de la noche del 6 de enero, por Avianca.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.