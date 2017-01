Julieta Rodríguez: ¿qué le gritaron los peruanos en el aeropuerto? [VIDEOS]

En medio de los gritos: “¡Lárgate y no vuelvas! ¡Fuera malagradecida! ¡Nunca regreses al Perú!, de la gente que la reconoció en el aeropuerto Jorge Chávez del Callao, la modelo argentina Julieta Ayelén Rodríguez Calvo (22) fue expulsada a su país y no podrá regresar al Perú mientras continúe vigente la resolución que cancela su residencia en suelo nacional.



Un agente que la custodió contó que la extranjera en todo momento repetía: “Ya me quiero ir a mi país”, mientras esperaba en el counter internacional el vuelo de Avianca que la llevó a su tierra.

“No quería hablar con nosotros y se negó a firmar la constancia de expulsión’, dijo el policía.

REQUISITORIADA

Asimismo, la policía descubrió que la joven que protagonizó un escándalo al insultar a los peruanos en un audio, se encontraba requisitoriada por la justicia argentina por falsificación de documentos.

Los detectives la custodiaron hasta el avión para hacerla abordar.

Posteriormente, Julieta Rodríguez, al llegar a Argentina, siguió hablando mal de los peruanos, ya que colocó en su cuenta de Instagram la foto de un paisaje con el mensaje: “Desintoxicándome”. Posteriormente, la retiró.



VIOLÓ LA LEY

Mientras tanto, las autoridades de Migraciones indicaron que se emitió la resolución 1179-2016, del 29 de diciembre de 2016, porque Rodríguez infringió la Ley de Extranjería al falsear información en los documentos que presentó para adquirir la residencia en el Perú. Asimismo, en el documento se indica que tiene impedimento de ingreso a nuestro país.

