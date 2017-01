Julieta Rodríguez: ¿cuándo realmente sale de Perú rumbo a Argentina? [VIDEO]

El caso de Julieta Rodríguez promete marcar la agenda de este fin de semana con su expulsión. La modelo, argentina, había estado en el centro de la atención por un audio en la que lanza una serie de improperios contra los peruanos al llamarlos 'horrorosos'.



Esto hizo que el público tenga una posición adversa contra Julieta Rodríguez, quien no llegó a mejorar su imagen con sus contadas apariciones televisivas posteriores a la salida de la grabación.



En las redes sociales, los usuarios no tardaron en 'celebrar' la expulsión de Julieta Rodríguez de Perú. Pero, ¿cuándo realmente se puede decir que la gaucha no está en suelo peruano?

Julieta Rodríguez Julieta Rodríguez tienen un ticket de Avianca. (Trome)

Pues, una foto conseguida por Trome muestra que Julieta Rodríguez tuvo un vuelo programado para poco después de las 10 de la noche en Avianca. El ticket indica que la rubia tiene que estar, como máximo, 20 minutos antes de la salida del avión.



De esta forma, cuando pocos lo esperaban, Julieta Rodríguez amanecerá viendo el amanecer de Buenos Aires. Por la forma en la que estuvo en el Aeropuerto Jorge Chávez, lugar al que fue conducida por agentes de la División de Extranjería, no se esperan declaraciones suyas.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.