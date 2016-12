¿Mintió? Julieta Rodríguez no deja de estar en el ojo de la tormenta tras la difusión de un audio en donde se le escucha insultar a los peruanos usando calificativos como 'horrorosos' 'cholos de mie...', indios 'marginales' y peruanos de 'cuarta'.

Cuando Julieta Rodríguez dio la entrevista a Amor Amor Amor en donde se mostró arrepentida y pidió perdón a los peruanos, la reportera le preguntó por qué cuando fue abordada en el aeropuerto no declaró sobre la polémica.

Julieta Rodríguez explicó que cuando llegaba de Bagua, no sabía lo que se había difundido en el programa 'Espectáculos'. "Yo no sabía nada, no sabía lo que había pasado. Estaba regresando de una presentación de Bagua. El evento terminó super tarde, me desperté, agarré mis cosas y me fui al aeropuerto y ahí no había ni tele ni nada. Es nuevo. Yo nunca me enteré. Nadie me dijo nada. Me saqué fotos con un montón de personas", contó.

Julieta Rodríguez contó por qué no habló en aeropuerto.

Sin embargo, el programa 'Espectáculos' hizo notar que antes que el audio sea difundido el día lunes por la mañana, la reportera llamó por teléfono a Julieta Rodríguez.

Así fue la reacción de Julieta Rodríguez cuando le hablaron del audio

La participante de Combate solo atinó a contestar el teléfono, escuchar toda la pregunta de la reportera y luego colgar la llamada. Según contó Ernesto Jiménez, la producción de Combate se ha vuelto mucho más estricta con los participantes del reality de competencia, a quienes les ha prohibido terminantemente declarar a otro medio y por eso tal vez la argentina no habló.

Entonces, si Julieta Rodríguez recibió la llamada del programa de Espectáculos preguntándole por el audio y durante la mañana del día lunes cerró su cuenta Twitter, ¿cómo así dijo que no sabía nada del audio?

