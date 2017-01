Julieta Rodríguez: Organiza fiesta de cumpleaños y esto pasa  [VIDEO y FOTOS]

La modelo Julieta Rodríguez celebró su cumpleaños número 23 alejada de Perú, debido a su deportación por un problema en migraciones. En las imágenes de este video se le observa inflando globos para su propio cumpleaños.



Ninguno de los chicos realitys con los que compartió cámaras le hizo llegar sus saludos. La única que la saludó públicamente por su cumpleaños fue Eugine, una modelo venezolana que Julieta Rodríguez nombra en el audio racista.



“¿Sabes qué? Eugin no invita a ningún imb*** a su cumpleaños porque ¿sabes qué?, Eugin invita solo a gente 'cool' y gente 'nice' y gente que tiene potencial para ser 'nice'. No a gente de cuarta, peruanos horrorosos que no puedo invitar”, se le escucha decir a Julieta Rodríguez en el audio que la hizo ser odiada por un gran grupo de peruanos.

La modelo publica fotos de su estadía en Argentina desde su deportación.

Julieta Rodríguez fue deportada el siete de enero de 2017, la División de Extranjería de Migraciones informó que la modelo presentó una dirección de domicilio falsa para adquirir un permiso de trabajo en el Perú.



Migraciones emitió la resolución de gerencia N° 1179-2016-MIGRACIONES-SM, con la cual Julieta Rodríguez Calvo fue deportada y sancionada con la "cancelación de la residencia con impedimento de ingreso al país".



Aunque muchos creyeron que a Julieta Rodríguez la deportaron por el escándalo racista, en realidad se le canceló el permiso de residencia en Perú por falsear información en los documentos.