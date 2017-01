Julieta Rodríguez: Así lucía en Argentina cuando nadie la conocía [FOTOS Y VIDEO]

La argentina Julieta Rodríguez se hizo conocida en nuestro país tras las frases racistas que expresó contra los peruanos. Durante todo este escándalo, mucho se especulo sobre sus anteriores trabajos. La modelo de 22 años trabajaba como anfitriona en su país.



Trome.pe tuvo acceso a fotografías de Julieta Rodríguez en su época como anfitriona en Argentina. En las imágenes se le ve menos producida que en la actualidad.



Julieta Rodríguez hizo su ingreso a nuestro país en 2015 junto a Las Chicas Doradas de Mauricio Diez Canseco, el empresario dueño de la cadena de restaurantes Rústica. Unos meses después ingreso al reality Bienvenida La Tarde, donde destacó por su belleza.

La joven se tiño el cabello para incursionar en el mundo del anfitrionaje.

La argentina Julieta Rodríguez llegó a su pico de fama más alto cuando hizo su ingreso al reality Combate en 2016, de donde fue expulsada tras sus declaraciones racistas.



En diciembre de 2016, Julieta Rodríguez se convirtió en una de las mujeres más buscadas en Google ¿La razón? En este mes se hizó público el audio de la vergüenza.



En enero del presente año la deportaron del país por falsear información su hoja migratoria. Sin embargo, su abogado Raúl Verano afirma que Julieta Rodríguez regresaría pronto al país.



“La policía realizó la verificación domiciliaria y no la encontró ahí porque se había mudado, eso no es motivo para la expulsión. Por eso, vamos a usar los recursos legales para que regrese y haya una reconsideración sobre su caso, que se evalúe y modifique el fallo. Si no, también podemos acudir a órganos superiores para que se vea todo el procedimiento”, dijo el abogado sobre los pasos a seguir en el caso de Julieta Rodríguez.

