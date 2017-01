¿Julieta Rodríguez puede regresar al Perú? Esto dicen las leyes [VIDEO]

Luego de que se especulara con el retorno de la argentina Julieta Rodríguez a nuestro país tras su expulsión, el abogado Luis Tudela explicó las posibilidades existen.

El abogado de Julieta Rodríguez y su mánager comentaron que la argentina regresará al Perú porque tiene compromisos pactados, sin embargo, las leyes dicen lo contrario.

“Todas las posibilidades siempre son abiertas pero legalmente no existe ninguna. Ella no está casada con peruano, no tiene hijos peruanos, no tiene arraigo, nada tiene conexión con el Perú. Nació, creció y vivió toda su vida en Argentina", dijo el abogado Luis Tudela para América Espectáculos.

"Vino de pasadita y esa pasadita dejó huella que realmente nos hace pensar a todos”, agregó el abogado sobre lo sucedido con Julieta Rodríguez y los audios donde insulta a peruanos.

Luis Tudela reiteró que la decisión de Migración es inapelable esto ante los rumores y deseos de los representantes de Julieta Rodríguez para que vuelva.

Recordemos que Julieta Rodríguez fue expulsada la noche del viernes del Perú debido a que presentó información falsa para obtener su residencia.