Julieta Rodríguez: Rebeca Escribens la mandó bien lejos por insultar a peruanos

Por: Eric Castillo y Lady Gamarra



La conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens, le recomendó a Julieta Rodríguez irse a vivir a Malasia o Singapur, luego que ofendió a los peruanos e intenta volver al país.

"Yo que Julieta Rodríguez me iría a Malasia o Singapur, me escondería por allá... no sé, hasta me hago la cirugía (plástica) completa.



Pobrecita, debe estar pasando un mal momento, pero no justificó su error”, indicó Rebeca Escribens.

JUICIO SIGUE EN PIE



Por otro lado, el abogado Walter Chinchay, quien denunció por discriminación a Julieta Rodríguez, comentó que el proceso judicial va a continuar.

"La denuncia sigue su curso, si ella regresa al país será citada por la Fiscalía y espero que se abra un proceso penal. La pena por el delito de discriminación es de 1 a 3 años, y una reparación civil a favor del Estado. En su defensa dijo que el audio (donde insulta) es privado, bueno, tendrá que abrir un proceso a quien vulneró su privacidad, pero al pedir perdón, se incriminó como autora del delito. Así que si persiste en regresar al Perú le caerá todo el peso de la ley”, precisó Chinchay sobre el caso Julieta Rodríguez.

En tanto, Janet Barboza aplaudió la iniciativa de la Oficina de Extranjería que está investigando la condición migratoria de algunos modelos extranjeros.

“Estoy totalmente de acuerdo. Tuve la oportunidad de viajar a muchos países y ahí nos tenemos que portar muy bien, pero Perú parece una especie de chacra, porque es tierra de nadie, donde viene cualquiera y dice: ‘A ver... queremos plata y hacer escándalos’”, precisó la popular ‘rulitos’.