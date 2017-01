Julieta Rodríguez regresará al Perú: ¿Cuándo? Entérate aquí [VIDEO]

Julieta Rodríguez sigue dando de qué hablar. La modelo se encuentra en Argentina después que Extranjería decidiera expulsarla del Perú al encontrar irregularidades en su documentación.

Sin embargo, su abogado Raúl Verano y su representante Cynthia Ramos, contaron que Julieta Rodríguez está en Argentina de forma temporal mientras se soluciona su problema legal con Extranjería pero que sí o sí regresará al Perú

Incluso la mánager contó en el programa 'Espectáculos' que Julieta Rodríguez tiene eventos pendientes que serán programados una vez que regrese al Perú.

Pero lo más sorprendente de todo es que Julieta Rodríguez podría estar de regreso en el Perú más pronto de lo que podemos imaginar. Según su abogado, la excombatiente estaría en Perú en 30 o máximo 45 días a partir de la fecha pues el proceso para apelar

Raúl Verano, abogado de Julieta Rodríguez, dio esta fecha tentativa para el regreso de la modelo.

Recordemos que Trome conversó con el abogado Raúl Verano y contó que ya se viene realizando los trámites para que Julieta Rodríguez regrese al Perú y señaló que ella no fue expulsada del país.

“La policía realizó la verificación domiciliaria y no la encontró ahí porque se había mudado, eso no es motivo para la expulsión. Por eso, vamos a usar los recursos legales para que regrese y haya una reconsideración sobre su caso, que se evalúe y modifique el fallo. Si no, también podemos acudir a órganos superiores para que se vea todo el procedimiento”, dijo el abogado sobre los pasos a seguir en el caso de Julieta Rodríguez.

Así fue la salida de Julieta Rodríguez del Perú

Escucha aquí al abogado Raúl Verano sobre el regreso de Julieta Rodríguez:

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.