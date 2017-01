Julieta Rodríguez regresaría a Perú

La gaucha Julieta Rodríguez podría estar de vuelta en el Perú, pues su abogado Raúl Verano apelará el fallo que la expulsó del país.

Es más, su mánager Cinthya Ramos espera que todo esto sea positivo, pues tiene varios contratos para animar eventos en discotecas durante el verano.



“La policía realizó la verificación domiciliaria y no la encontró ahí porque se había mudado, eso no es motivo para la expulsión. Por eso, vamos a usar los recursos legales para que regrese y haya una reconsideración sobre su caso, que se evalúe y modifique el fallo. Si no, también podemos acudir a órganos superiores para que se vea todo el procedimiento”, dijo el abogado sobre los pasos a seguir en el caso de Julieta Rodríguez.



En tanto, Cynthia Ramos confirmó que Julieta viajó dopada debido a la depresión que sufre. “Al enterarnos que salía del país, le pedí que tome un tranquilizante para que pueda estar calmada, pues estaba muy nerviosa, anímicamente destrozada, y tenía la mirada perdida”, indicó.

Además, comentó que espera que el trámite legal sea rápido, porque Julieta Rodríguez ya tenía contratos para realizar actividades y animaciones en eventos durante el verano.



"Ella debería estar empezando sus clases (de actuación), y tenemos varios contratos cerrados para ir a discotecas. Esperamos que todo se resuelva porque ella sí va a regresar”, agregó.



Por otro lado, Julieta Rodríguez volvió a usar su cuenta en Instagram para referirse al Perú, usando como imagen a su perro Rufi, al que no pudo llevarse hasta Argentina.



“Mi Rufi, cómo te extraño, quiero volver a ese momento de felicidad. Te extraño, Rufina, y te extraño, mi Perú. Dios nos junte”, escribió.



Dicho post despertó todo tipo de comentarios entre los cibernautas, que criticaron su repentino amor hacia nuestro país, después de sus ofensivas frases contra los peruanos.

