Julieta Rodríguez salió de Extranjería entre gritos de peruanos: ¡Racista!¡Vete a tu país! [VIDEO y FOTOS]

Después de más de 3 horas, Julieta Rodríguez se retiró de Extranjería siendo resguardada por agentes de la Policía Nacional. La argentina había llegado al local en Breña para rendir su manifestación sobre su actual situación laboral en el Perú, según comentó su abogado José Luis Jiménez.

Julieta Rodríguez había sido citada a las 9 de la mañana y a su llegada se le vio muy sonriente y relajada, semblante completamente diferente al que lució cuando dio una entrevista a Amor Amor Amor, en donde pedía perdón por la difusión de un audio en donde se le escuchó hablar mal de los peruanos.

Aunque Julieta Rodríguez no quiso declarar a los medios de prensa, lo que sí se sabe es que solo atinó a decir una frase: "¡Los amo!"

Ahora, a su salida, Julieta Rodríguez lucía seria y sin ninguna sonrisa en su rostro. Al menos tres agentes policiales la escoltaron hasta la puerta, acompañada de su abogado. A su salida, los transeúntes que se habían quedado esperándola con una pancarta le gritaban: "¡Racista! ¡Vete a tu país!"

Julieta Rodríguez no emitió ningún comentario durante su salida de la Extranjería. La modelo guardó silencio y no volvió a decir: "¡Los amo!" como a su llegada ¿Malas noticias?

En entrevista con Hola a Todos, Julieta Rodríguez rompió en llanto y pidió que no le hagan más bullying porque ya se siente lo suficientemente mal con todo lo sucedido y no entiende qué es lo que la gente espera lograr con tantos ataques.

"No sé a qué quieren llegar. Con tanto insulto, tanto cargamontón, no sé, quieren que me mate, no sé en verdad. Una persona con depresión y que ve todas estas cosas. Tengo prohibido ver televisión", comentó Julieta Rodríguez en Hola a Todos.

