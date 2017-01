Julieta Rodriguez: Xoana González dice que "no hace falta que venga" [VIDEO]

La modelo Xoana González arremetió contra Julieta Rodríguez, tras enterarse de que la rubia desea volver a Perú.



“No hace falta que venga, porque igual nadie le dará trabajo. Por dignidad, debería meterse debajo de un puente hasta que pase todo y que no regrese a Perú. Que sienta vergüenza porque no la quieren y la insultan”, precisó Xoana González.



Estuviste en Argentina. ¿Llegó la noticia de la expulsión de Julieta?

Pensé que el escándalo causaría noticia, pero no. Todos hablan solo de la situación económica y política de Argentina. El nombre de Julieta no suena, ni nunca sonó en mi país.



¿Qué tal tu ‘luna de miel’ con Rodrigo Valle?

Linda. Ayer cumplimos un mes de casados y estamos felices.

