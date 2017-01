Julieta Rodríguez: Xoana González dijo que se lo merecía [VIDEO]

La gaucha Julieta Rodríguez ya se encuentra en Argentina, tras su expulsión del país por la cancelación de su residencia con impedimento de ingreso.



Al arribar a Buenos Aires, su mamá y primas la recibieron en el aeropuerto de Ezeiza y luego la trasladaron a una casa fuera de la ciudad para que pueda descansar.



Aunque la resolución de Migraciones es clara, su abogado Raúl Verano apelará, pidiendo su regreso al país.

XOANA: OFENDIÓ A UN PAÍS

Xoana, ¿sabes que deportaron a Julieta?

Sí, y me parece bien, era lo que merecía. Al peruano se le respeta y más si te dieron todo, más que en tu país de nacimiento.



Ya no podrá regresar...

Me parece genial. Insultó a todo un país y creo que no solo debemos tener una buena conducta, sino que, mínimo, los papeles en regla. Yo todos los meses voy a la Sunat y pago mis impuestos.



Encima se burla de forma racista...

Sé que tuve problemas con Joshua por describir una situación y quizá no soy el mejor ejemplo para opinar, pero creo que en la vida hay que ser agradecido y humilde, más con la gente que te da trabajo, con gente tan amable y buena como la que hay en Perú. Ojalá aprenda y se haga cargo de sus acciones o sino que vaya a Alcohólicos Anónimos y trate su problema con el alcohol, porque siempre estaba con tragos, como cuando chapó a Mario Irivarren, por ejemplo.



Al llegar a Buenos Aires, escribió un comentario en Instagram diciendo que se estaba ‘desintoxicando’ y la están censurando por eso...

Ahí te das cuenta de que sus disculpas nunca fueron sinceras y siempre pensó lo mismo, ebria y sobria.



MONIQUE: SE HIZO JUSTICIA

“Los peruanos hemos despertado, tenemos que valorarnos, querernos. Esto es un ejemplo para muchos, todo estaba claro y su expulsión se tenía que dar. Se hizo justicia, no podemos permitir más atropellos”, agregó Monique.



JANET BARBOZA: AL PERUANO SE LE RESPETA

“Somos un país con historia, un gran legado cultural y no podíamos permitir su presencia aquí. Es una buena medida porque al peruano se le respeta”, precisó la ‘cajacha’.

