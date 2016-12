Julieta Rodríguez: 'Zumba' reitera que no filtró polémico audio

Por: Jhonny Valle



‘Zumba’ aclaró que él no filtró el audio de Julieta Rodríguez, en el que se refirió a los peruanos con frases despectivas y racistas.

“No hay ninguna prueba. La gente puede decir muchas cosas, pero no sé nada. No pertenezco a ese círculo de ‘amigos’ (que filtró el audio), no estuve en ese chat. Yo aconsejé a Julieta Rodríguez cuando la conocí, que tuviera cuidado con las personas con las que se involucra ”, dijo ‘Zumba’.

Por ese motivo, ‘Zumba’ se molestó con el comentario que hizo ‘Metiche’.

“Él insinuó que yo había filtrado el audio de Julieta Rodríguez. Simplemente le pedí que tenga cuidado”, precisó.