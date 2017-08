Julinho debuta como actor en película de ‘La Paisana Jacinta’ [VIDEO]

Julinho debutó en la actuación participando en la película de ‘La Paisana Jacinta’, y contó que durante el rodaje estuvo supernervioso.



“Tengo una participación pequeña en la película de la ‘Paisana Jacinta’, me he visto en el tráiler y al recordar las escenas, me río mucho. Aunque, claro, en su momento estaba bastante nervioso. Pero ha sido un gusto y un sueño grabar con Jorge Benavides”, comentó.



Además, dijo que siempre tuvo fe en que Brenda sería la ganadora de ‘El gran show’.



“Se lo merecía por todo el esfuerzo que puso semana a semana. Es una justa ganadora”, comentó. (E.C.)

