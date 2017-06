No todas las segundas oportunidades funcionan. ste parece ser el caso de la nueva película de Jumanji, que será protagonizada por Dwayne 'La Roca' Johnson. EL avance que fue publicado en redes sociales no convenció a muchos fanáticos que aún recuerdan con cariño la cinta de Robin Willian y del pequeño 'Peter', de 1995.

El encargado de revelas las primeras imágenes de Jumanji 2 fue Dwayne Johnson. En el tráiler podemos ver como los protagonistas de la historia ingresan a la jungla a través de un videojuego. En el olvido quedó el clásico tablero que cautivó a muchos en la primera cinta.

En redes sociales, los fans pusieron el grito en el cielo luego de ver las imágenes de la secuela de Jumanji. Todos consideran que este 'remake' no tendrá el éxito que alcanzó el flim con Robin Williams.



'Jumanji: Welcome to the Jungle' está protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, y Karen Gillan. La película se estrena el próximo 22 de diciembre.

MIRA EL TRÁILER AQUÍ

