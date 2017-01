Las Kardashian-Jenner estuvieron en el avión de orgías del playbloy Dan Bilzerían [FOTOS]

Las hermanas más famosas de la televisión, hablamos de las Kardashian-Jenner, estuvieron de visita en Costa Rica y aprovecharon en grabar escenas para su reality show Keeping Up With The Kardashians. Para llegar al lugar caribeño alquilaron el jet privado del jugador de póker Dan Bilzerían.

Kim Kardashian y sus hermanas alquilaron el jet por 120 mil dólares. Pero este avión es tan polémico como su dueño. Ahí se realizan diferentes orgías organizadas por el conocido ‘rey de Instagram’. En su red social publica foto con diferentes mujeres y en lujosas fiestas.

Las Kardashian usaron el jet privado para un viaje familiar, pero usualmente es usado para los placeres de Bilzerian, quien con 36 años tiene una fortuna de USD 100 millones. Parte de este dinero es obtenido por las victorias en torneos de Poker como el World Series of Poker, donde en el 2009 tuvo un gran desempeño. Además, es cofundador de la sala de póker Victory Poker.

When people ask if I pay girls Una foto publicada por Dan Bilzerian (@danbilzerian) el 30 de Abr de 2016 a la(s) 3:24 PDT





