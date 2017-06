¿Karen Dejo defiende a Belén Estévez de las críticas de Carlos Cacho? [VIDEO]

Karen Dejo señaló que está contenta con el puntaje que alcanzó en la última gala de ‘El gran show’.



“Tengo que agradecer al público, quienes han logrado que mi nombre esté sonando mucho en las redes sociales, los voy a recompensar con muchos ensayos y dedicación en la competencia”, precisó Karen Dejo.



¿Estás de acuerdo con que Milett haya quedado en sentencia?

Me da mucha lástima que Perú haya caído en sentencia, espero que logre salvarse. No subestimo a nadie, todos son buenos.



Carlos Cacho tuvo duros calificativos hacia Belén Estévez. ¿Compartes su opinión?

Sé que Belén es muy recta con sus ensayos, no le gusta que nadie interfiera. Si no la conociera, quizá la criticaría, pero hay que aprender a conocernos.

El Gran Show: Karen Dejo