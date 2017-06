Karen Dejo apenada por situación de exmánager 

Karen Dejo dijo sentir pena por la detención de su exmánager, Carlos Morales, sindicado por la policía como ‘El estafador de las estrellas’, a quien hace unos años denunció porque le debía dinero.



“Todo el mundo sabe que en el pasado tuve un fuerte problema con Carlos, pero luego me pidió disculpas y lo perdoné. Es lamentable todo lo que está viviendo, pero cuando uno se equivoca continuamente, las consecuencias son graves”, dijo Karen Dejo.



¿Crees que se hizo justicia?

Me da lástima, no me puedo sentir contenta al verlo de esa forma. No quiero sentenciar a nadie, pero como ser humano me da pena su situación. Los que más sufren son sus padres y hermanos, que son personas excelentes.



Si es encarcelado, ¿lo visitarás?

Prefiero evitar cualquier tipo de comentarios. No le deseo el mal a nadie, yo lo perdoné.

