Karen Dejo está indignada con Christian Domínguez por este motivo [VIDEO]

Karen Dejo se mostró indignada por la forma como Christian Domínguez dejó entrever, en el Twitter, que Karla Tarazona se había embarazado para retenerlo.



“Ver una situación como esta me indigna, y su respuesta no es clara. Creo que nos quiere ver la cara de tontos y debe recordar que Karla ha sido su mujer por años, no puede justificar lo que hizo afirmando que fue de casualidad”, precisó Karen Dejo sobre la actitud de Christian Domínguez.



Además, comentó que es denigrante para una mujer que le digan que se embarazó para retener a un hombre. “Es denigrante para cualquier mujer escuchar o leer algo similar. Lo peor es que una jamás se olvida esas cosas, puede perdonar algunos actos, pero lo otro es una huella imborrable”, acotó Karen Dejo.

Tilsa Lozano y Karen Dejo tuvieron tenso enfrentamiento por Jefferosn Farfán

En otro momento, contó que espera concretar alguna oferta para volver a la televisión de señal abierta, pues algunos proyectos se han quedado estancados.



Por otro lado, Karen Dejo dijo que celebrará su día junto a su pequeña hija Mía, quien se ha convertido en el motor y motivo de su vida.



“Mi hija es la bendición más grande que Dios me ha dado, estoy feliz de ser su madre y compartir día a día con ella”, mencionó Karen Dejo.



(E.C.)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.