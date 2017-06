Karen Dejo y ‘Coto’ Hernández se vieron luego de 3 años [VIDEO]

Después de tres años, el costarricense ‘Coto’ Hernández y Karen Dejo se volvieron a ver las caras, esta vez en el programa ‘El gran show’. Sin embargo, tuvieron un encuentro tenso porque la morocha lo calificó de malcriado por no saludarla durante los ensayos de la semana pasada.



“El saludo es respeto y son valores. Es cierto que cuando entró a la sala de baile ‘Coto’ Hernández no saludó y no tengo roche con él. Incluso la producción me ha comentado que mandó a que me sacaran para que él ingrese (al salón de ensayo)”, dijo Karen Dejo.



“Aquí vengo a competir, hay un horario y si me dicen en ese horario, en ese horario tengo que entrar yo, por supuesto”, respondió ‘Coto’ Hernández.

Coto Hernández y Karen Dejo

Asimismo, el costarricense dijo que no tenía ningún problema en saludar a Karen Dejo, con quien mantuvo una intensa relación amorosa.



“En su momento no se terminó bien, estuvimos un tiempo, compartimos varias cosas, tenía mucho tiempo de no encontrármela. No hay una amistad. Cuando tenga que saludarla, lo haré”, expresó ‘Coto’ Hernández.



Asimismo, aclaró que no cree que la morocha esté ‘dolida’.

“¿Dolida? No. Lo de nosotros terminó hace mucho tiempo. Pero me molestó que opinara cosas que no eran de su incumbencia. Yo la voy a saludar, pero solo eso. Hizo comentarios tontos”, sentenció ‘Coto’ Hernández.