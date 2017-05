Karen Dejo: cuadra a Ivana Yturbe  por ‘Princesa inca’ [VIDEO]

Karen Dejo afirmó que no entiende la actitud de Ivana Yturbe, pero a ella no le molestaría que la llamen ‘Princesa inca’.

“Bueno, tendría que hablar con Ivana para saber si es cierto que lo tomó como un insulto.



Yo no me molestaría. Nosotros somos orgullosos de ser cholos, de ser peruanos y no podría hablar más porque realmente no he visto las actitudes de Ivana cuando se lo han dicho, yo no me haría problemas”, señaló Karen Dejo.



Parece que para ella fue algo despectivo. Al parecer no fue así... pero bueno, cada uno tiene su forma de demostrar cariño, si a Neymar le nace ese cariño con Ivana y llamarla así porque es representativo del Perú, no tiene nada de malo, es cómo te lo digan... además es nuestra raza, el que no tiene de inga tiene de mandinga.



Hablando de otro tema, ¿Manolo Rojas te envió una carta notarial por relacionar a su padre con el tema de Korina y Mario?

Quedó en nada. Entiendo que algunas veces a las personas les incomoden que comentemos de ciertas situaciones que no están muy claras, pero jamás ha habido un ánimo de perturbar ni nada. Lo que se habló fue para esclarecer la situación de Korina, lo de Huaral.



Defendiste a Krayg porque no te gustó que Korina lo llamara ‘payaso’.



No estuvo bien. A Krayg Peña lo considero buena gente, un chico auténtico, una persona genuina de sentimientos. Por el otro lado Korina me parece una chica linda, espero que solucione sus problemas migratorios. (J.V)

