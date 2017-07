Karen Dejo responde así a acercamientos de Lucas Piro

‘Si me dicen cosas bonitas, voy a sonreír’, afirma Karen Dejo respecto del acercamiento que tiene con el gaucho Lucas Piro.

Sin embargo, confiesa que no vive pensando en iniciar una relación con alguien, pues en la vida todo debe fluir.

“Estoy soltera, pero no tengo nada con Lucas, me cae bien. Hemos coincidido en el mismo grupo, hemos bailado, me dice cosas bonitas y me hace reír... Yo la paso bien. Tampoco es que me encuentre buscando una pareja, la persona indicada aparecerá y todo debe fluir”, precisó Karen Dejo.

Además, Karen Dejo comentó que está dedicada al trabajo durante muchas horas al día, y siempre es complicado tener una pareja.



“Tienen que entender mis tiempos. A veces es complicado, porque no se puede compartir mucho. No me desespero, tengo el amor de mi hija y es suficiente”, añadió Karen Dejo.

Karen Dejo habló sobre Lucas Piro.

Acerca de las discrepancias entre Milett Figueroa y Tilsa Lozano, Karen Dejo dice que prefiere no opinar sobre ese lío, aunque respalda a la ‘conejita’ como jurado de ‘El Gran Show’.



“Es un tema de ellas, prefiero mantenerme al margen. Más bien, he visto que Tilsa no mezcla sus rollos personales con el trabajo y ha sido muy imparcial. No será una especialista en el baile, pero cumple bien su rol como jurado”, señaló Karen Dejo.



Finalmente, Karen Dejo dijo sentir pena por la situación de Korina Rivadeneira.



“Me apena todo lo que está viviendo, pero creo que no debió esperar a llegar hasta estas instancias”, comentó Karen Dejo.