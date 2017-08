Karen Dejo y Lucas Piro se aman y no temen gritarlo al mundo [VIDEO]

Lucas Piro y Karen Dejo ya no pueden ocultar más que entre ellos nació el amor.



Durante los ensayos del último sábado, en el que les tocó bailar juntos, se les vio muy cariñosos y fueron captados besándose.

Ante las evidencias, el bailarín argentino le declaró su amor a Karen Dejo.



“Me haces muy feliz, llenas ese vacío que tenía, la verdad que me sacas una sonrisa todos los días. Me encanta que te preocupes, que me sonrías, tu sonrisa hace que me alegre, que me despierte y viva diferente todos los días... la verdad, me gustas mucho”, dijo Lucas Piro y se dieron un tierno beso en la boca.



Tanto Karen Dejo como Lucas Piro manifestaron que no quieren etiquetar lo que sienten, simplemente son felices conociéndose.

El Gran Show: Karen Dejo