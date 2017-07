Karen Dejo: ¿Lucas Piro está interesado en ella? [VIDEO]

En coqueteos. El bailarín argentino Lucas Piro dijo que Karen Dejo le parece una mujer hermosa y la invitó a salir.



“Karen Dejo es una mujer hermosa, es la que más me atrae... a lo mejor tengo la posibilidad de invitarla a salir”, dijo Lucas Piro. “Yo no me corro tan fácil, cuando quiera la invito a comer o le cocino”, agregó el gaucho, quien hace poco reveló que una morocha estaba rondando su corazón.



“La verdad que no solo me enamoré del Perú por sus paisajes, también por la belleza de sus mujeres”, enfatizó Lucas Piro.



Por su parte, Karen Dejo dijo estar sorprendida por la revelación de su compañero de ‘El gran show’, pero hubiera preferido que se las dijera de frente y no a través de un video o cámara de televisión.



“Lo que más me gusta de los hombres es que tengan personalidad y no digan las cosas de costadito... no me gusta enterarme, por el video, de que supuestamente tiene una atracción hacia mí, a mí me gustan las cosas de frente”, manifestó Karen Dejo.

El Gran Show: Lucas Piro

Además, Karen Dejo comentó que al principio Lucas le caía mal, pero después de conocerlo un poco, el concepto que tenía de él ha cambiado.



“La verdad es que no lo soportaba, me caía supermal, pero salimos el fin de semana con unos amigos y ahora que lo conocí, me cae bien”, señaló Karen Dejo.