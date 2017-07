Karen Dejo y Lucas Piro: morocha está sorprendida por galanteos del gaucho [VIDEO]

La morocha Karen Dejo dijo que está sorprendida por los celos de su bailarín Oreykel Hidalgo, después de que el argentino Lucas Piro insiste con enamorarla.



Durante el programa ‘El gran show’, Lucas Piro irrumpió antes del baile de Karen Dejo para invitarla a comer e improvisó una cena romántica en medio del set.



“Quiero que me dé la oportunidad de conocerme mejor. Estoy dispuesto a hacer todos los méritos posibles”, afirmó Lucas Piro a Karen Dejo en pantallas.



Esto llamó la atención de Oreykel, bailarín de Karen Dejo y expareja de la morocha hace unos tres años, que se mostró celoso por la situación.



“Me sorprendió lo de Oreykel, no sé por qué se molesta de esa manera. Él no suele aflorar sus sentimientos y probablemente le incomoda que esté conociendo a alguien”, comentó Karen Dejo.



¿Te sorprendió la actitud de Lucas?

Considero que todo en la vida debe fluir, tiene que haber cierta magia y parece que las cosas se están dando, nada debe ser forzado ni manipulado.



¿Qué te parece Lucas?

Es un chico guapo, que parece tener las cosas claras y lo veo muy profesional. Que suceda lo que tenga que suceder, si pasa algo, bacán.

Karen Dejo habló sobre Lucas Piro.

‘SOY CELOSO’

El bailarín cubano Oreykel Hidalgo reconoció que se siente afectado por la ‘química’ entre Karen Dejo y Lucas Piro.



“Soy celoso con mi pareja (de baile) y mi chamba. Reniego cuando las cosas no me salen bien y espero que ella siempre se encuentre bien”, dijo.



(B.P.)