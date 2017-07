¿Karen Dejo tiene algo con Lucas Piro? [VIDEO]

‘Yo no estoy para juegos’, dijo Karen Dejo sobre su actual situación sentimental. Aclaró que solo tiene una amistad con Lucas Piro y con su bailarín Oreykel, con quien tuvo un romance.



¿Crees que Oreykel está celoso de los coqueteos de Lucas?

Celoso sí lo he visto, cuando estuvimos juntos un año... ahora ya pasó bastante tiempo. Él no suele revelar sus sentimientos delante de cámaras ni de la gente. Lo único que ha dicho es que tiene miedo de estar cerca de mí. La piel no miente.



¿Y Lucas desea ser el tercero en discordia?

No, yo estoy soltera. No estoy pensando, en este momento, en tener una relación porque si me vuelvo a comprometer con alguien es en serio, yo no estoy para juegos.



¿Con quien tienes más ‘química’?

Con Oreykel, aparte de ser mi expareja, paso mucho tiempo con él por los ensayos. Con Lucas también paso tiempo, pero no es mi pareja (de baile), es bien risueño, siempre me hace sonreír...



¿Estás confundida?

Yo creo que las cosas suceden, fluyen, se dan y esto (se toca el corazón) se sorprende todos los días, que pase lo que tenga que pasar.



Oreykel es de perfil bajo...

Es muy tranquilo. Lo que sí puedo rescatar de él, a comparación de otras personas, es que es muy caballero. Yo siempre he tenido miedo de que las personas que se me acercan quieran solo utilizarme como medio para estar en este ambiente. Prefiero que un hombre me valore más como mujer que como artista.



¿No sientes que este acercamiento le conviene más a Lucas porque tú eres una figura conocida y antes lo intentó con Rosángela?

No lo siento así, yo soy muy cautelosa en eso. A Lucas lo vengo conociendo y estoy tratando de convivir más con él, no aquí (en el programa) sino en su privacidad, para ver cómo es él. Definitivamente hay un acercamiento, somos amigos y nos llevamos bien, creo sentir que él es honesto.

El Gran Show: Karen Dejo