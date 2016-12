Karen Dejo fue operada de emergencia y preocupa a sus fans por este mensaje [VIDEO]

A través de su cuenta de Facebook, Karen Dejo anunció que había sido operada de emergencia por una fractura en el dedo que sufrió cuando competía en la final de Combate.

La bailarina preocupó a sus seguidores al indicar que deberá guardar reposo y permanecer con un tubo en el dedo para recuperarse totalmente.

Karen Dejo subió un video en el que lucía muy preocupada y comentaba en que había consistido su intervención que había terminado momentos antes.





"Estoy en la clínica, me acaban de operar. Me fracturé el dedo, me han sacado la uña y tendré que tener un tubo en mi dedo durante quince días, para que se alinee el hueso", comenta Karen Dejo en el video.

De inmediato sus miles de seguidores le enviaron mensajes de apoyo por lo sucedido. Karen Dejo no comentó si esta lesión la alejaría de los escenarios.

"Estoy en reposo y recuperación por un mes y medio, tuve la suerte que en emergencia estaba un cirujano especialista en mano", precisa la combatiente.