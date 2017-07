"Karen Dejo me agrada demasiado, me encanta", asegura Lucas Piro

El bailarín argentino Lucas Piro afirmó que Karen Dejo le encanta y aclaró que no es el tercero en discordia, porque la morocha es una mujer soltera.

“La verdad, es que nos estamos conociendo fuera del espacio laboral. Es una mujer que me agrada demasiado, me encanta. No solo físicamente, también como persona. Disfruto las charlas con ella, compartir un momento, y eso está bien”, afirmó Lucas Piro, participante de ‘El Gran Show’, sobre Karen Dejo.

Muchos dicen que ese ‘coqueteo’ es para tener pantalla.



No, para nada... Yo estoy muy tranquilo, hago lo que me hace feliz.

Bueno, anteriormente se te relacionó con Rosángela Espinoza...

Hubo un coqueteo, pero no se dio.



¿Y con Karen sí se puede dar?



La estoy conociendo y mi energía está puesta en ella. Me encanta.

¿No eres el tercero en discordia, porque a ella se le ha visto muy cercana a Oreykel (bailarín de Karen) y parece que él quiere reconquistarla?



No, para nada, jamás me metería en una relación. Si estoy conociendo a Karen Dejo, es porque ella está soltera.



Hablando de ‘El gran show’, ¿te sientes el favorito?



Me siento un participante que está tratando de hacer su trabajo lo mejor posible, de dejar sábado a sábado todo su esfuerzo en la pista de baile. Con Maru (su hermana y bailarina) queremos seguir demostrando que se puede seguir creciendo.